Doorbraak in de maak? Ook Silvio Proto ziet buitenlandse transfer enkele dagen voor het einde van de zomermercato zitten

Zaterdag raakte bekend dat Besnik Hasi de Champions League-miljoenen wil gebruiken om onder meer Proto naar Olympiakos te halen. Dat idee is nu ook de voormalige Rode Duivel genegen.

Duelleren met Barcelona

Volgens Het Laatste Nieuws wil de 34-jarige Proto graag vertrekken richting Athene. Bij Olympiakos kan de doelman Champions League spelen, in een poule met Barcelona, Juventus en Sporting Lissabon.

De transfermarkt is nog vijf dagen open. De vraag is of KVO zijn sluitstuk wil laten gaan en nog tijdig een waardig alternatief vindt. De komende dagen moet blijken of de voormalige kapitein van Anderlecht zijn slag thuis haalt.