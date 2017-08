PSV behoudt perfect rapport tegen Vancamp en co, Dessers kan eerste verlies van Utrecht niet voorkomen

Het was een mindere week voor FC Utrecht. Na de Europese uitschakeling in Sint-Petersburg verloren ze ook in Groningen. Utrecht was veruit de betere ploeg (het verzamelde 30 kansen tegenover 5 voor de thuisploeg), maar ging toch met 1-2 onderuit. Cyriel Dessers speelde enkel de laatste tien minuten.

Ondertussen boekte PSV de derde overwinning op rij na een eenvoudige 2-0-overwinning tegen Roda JC. Bij de bezoekers stond Jorn Vancamp in de basis, hij werd gewisseld in de 74ste minuut.

Overzicht van speeldag 3 in de Eredivisie: