Topanalist Gary Lineker deelt steekje uit aan Jürgen Klopp: "Slimme beslissing, deze match zou Mignolet uitgeput hebben"

Concurrent Lorius Karius nam de plaats van Mignolet dus in, maar die kreeg bitter weinig werk op te knappen. The Reds legden The Gunners met zware 4-0-cijfers over de knie.

De beroemde analist Gary Lineker moest er op Twitter om lachen. Hij deelde Klopp een prikje uit door hem te feliciteren voor zijn slimme zet om Mignolet te laten rusten. "Deze match zou hem uitgeput hebben."