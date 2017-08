Videoref, welke videoref? Problemen bij Gent-Anderlecht

De communicatielijn tussen de scheidsrechter en de zijkant van het veld werkte niet. De monitor van de videoref werd dan maar snel opgeborgen.

Het is de zoveelste kinderziekte van het nieuwe systeem. Of het euvel verholpen kan worden bij de rust, is nog niet bekend.

VAR annulée à Gand Anderlecht. La communication entre car et terrain n'était pas possible. #gntand — Lancelot Meulewaeter (@LancelotMeul) August 27, 2017