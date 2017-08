Hein vs. René: Wie kan de échte crisis afwenden? Kans op verrassing in doel bij Anderlecht

Volgens Vanhaezebrouck valt het wel mee, met die druk. "Neen, ik voel geen extra druk van het bestuur en we móéten niet winnen. We willen winnen en gaan er alles aan doen, maar het is niet van moeten", aldus Vanhaezebrouck vooraf.

Toch kan enkel de zege de gemoederen écht bedaren, daar in de Ghelamco Arena. Met een één op twaalf maakt men er de slechtste start in decennia mee. En dat na wedstrijden tegen Sint-Truiden, Antwerp, KV Mechelen en Moeskroen.

Wissels in doel, bij beide teams?

AA Gent kan alvast niet rekenen op Lovre Kalinic en Franko Andrijasevic. Ze zijn allebei out. Yannick Thoelen komt dus opnieuw in doel bij de thuisploeg, maar ook Anderlecht lijkt te gaan wisselen.

René Weiler is immers 'not impressed' met de uitstraling van Matz Sels in doel. Om dezelfde reden zette hij vorig seizoen ook Davy Roef naast de ploeg. Het is mogelijk dat Frank Boeckx dus opnieuw tussen de palen komt.

Ook Leander Dendoncker wordt niet aan de aftrap verwacht in Gent. De middenvelder lijdt aan een acuut geval van transferitis. Ook voor Paars-Wit is het een dramatische start, maar er kan er maar eentje winnen zondagmiddag. De ander heeft een serieus probleem.