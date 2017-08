OFFICIEEL: Niet Jérémy Perbet, wel deze mannen worden de nieuwe aanvallers van Antwerp

De promovendus haalt de Uruguayaan Joaquin Ardaiz naar de Bosuil, net als de Malinese-Ivoriaan Kafoumba Touré. Beide spelers sluiten zo snel mogelijk aan op stage in Nederland.

Over de 18-jarige Ardaiz, die Antwerp voor één seizoen huurt, is nog niet zoveel bekend. Het Uruguayaanse Tanque Sisley leende hem vorig seizoen uit aan Danubio, waar hij in negentien matchen drie keer de touwen deed trillen. Via onderstaand filmpje krijg je toch al een beeld van wat hij in zijn mars heeft.

De 23-jarige Touré kende passages in het Midden-Oosten bij Ohod Al-Medina en Al-Qadisiya en tekende bij Antwerp nu voor drie seizoenen.