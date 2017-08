Wenger opnieuw onder vuur: "Sommige mensen vinden dat ik het probleem ben. Ik vind dat spijtig"

"Van de eerste minuut tot de laatste waren we technisch of fysiek niet in staat om iets te doen", zei Wenger na de pandoering op Anfield. "Mentaal is dit erg moeilijk, het was een catastrofe. Maar we mogen niet te emotioneel worden na de match."

De fans hebben er al lang genoeg van. "Sommige mensen vinden dat ik het probleem ben. Ik vind dat spijtig. Maar we willen de steun van de supporters, zelfs bij een verlies zoals vandaag (zondag, nvdr.). Het enige dat we nu voor hen kunnen doen is terugkomen met een betere prestatie." Maar of dat nog zal helpen...

De maat is vol:

This is joke has gone far enough now. Wenger needs to be sacked! He's ruined his legacy and his status at Arsenal. #WengerOut — Quiet-Bosh (@wazzak23) 27 augustus 2017

Sad to see a once great football club being destroyed by one man's arrogance, greed and megalomania. #LIVARS #WengerOut — Cannonman (@Gooner30HL) 27 augustus 2017

£50m for a striker benches him for Welbeck who can't finish a dinner, awful defence this man is deluded #WengerOut can't take it anymore 🔴⚪️ — Dean Ryan (@Dean_Ryan7) 27 augustus 2017