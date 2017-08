Opvallend: Dendoncker wil manager Henrotay lozen voor... Raiola

door Redactie



Leander Dendoncker zou bij Mino Raiola willen tekenen om een toptransfer af te dwingen

Foto: © photonews

Leander Dendoncker wil een transfer... Zijn manager, Christophe Henrotay, wou met Anderlecht meebrengen over nog een extra (half) jaartje, maar dat is blijkbaar niet in goede aarde gevallen. Volgens La Capitale wil de middenvelder nu een andere topmanager in de arm nemen.