De 'goesting' van Moeskroen verpersoonlijkt: Logan Bailly: "We kunnen alles aan"

Meer nog, met dat gelijkspel op KV Kortrijk erbij staan ze met een knappe tien op vijftien voorlopig stevig in play-off 1. Niemand had dit voor het seizoen verwacht.

Het geeft wel wat revanchegevoelens aan de spelers. Huyghebaert zei na Gent ook al dat er een 'ongebreidelde motivatie' in het team blijkt te zitten.

Ook doelman Logan Bailly beleeft zijn tweede jeugd bij Moeskroen. "Het is alsof we tot alles in staat zijn", aldus Bailly na Kortrijk-Moeskroen waarin hij een penalty stopte.

"Dat zag je ook vorige week in die wedstrijd tegen Gent. Zelfs al staan we één of zelfs twee doelpunten achter, dan nog kunnen we terugkeren." Het belooft voor de toekomst. Degradatiekandidaat? Reken er maar niet op.