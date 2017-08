Spajic heeft zelfs een positieve zaak gevonden: "We vonden onze solidariteit terug, dat is het belangrijkste"

Al flirtte Spajic wel nadrukkelijk met een tweede gele kaart. Eentje die hij volgens velen altijd had moeten krijgen. "Het was een nerveuze match. Zij zaten in nog slechtere papieren dan wij", aldus Spajic. "Ja, het is blijkbaar een gewoonte van mij om hier een snelle gele kaart te pakken. Elke keer al! Maar ik deed het niet expres, dat heb ik ook direct gezegd. Ik heb er daarna aandacht aan besteed en geen geel meer gepakt", zei de Serviër erover.

En Spajic wou het moraal wat opkrikken door er het positieve uit te pikken. "We hebben ons zweet en ons bloed op het veld gelaten. Vandaag zag ik een ploeg die weer voor elkaar door het vuur wou gaan. En dat ontbrak toch wel wat de laatste weken. Dat is het belangrijkste om te onthouden."

Dat kan wel zijn, maar drie goals in vijf matchen, dat is Anderlecht-onwaardig. "We moeten werken om ons beste niveau terug te vinden. Maar we vonden onze solidariteit al terug. En dat is toch al heel wat."