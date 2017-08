Waasland-Beveren heeft plots belofteninternational, ook Gentenaar profiteert van blessure STVV-revelatie

Casper De Norre, die dit seizoen op de linksachter al heel wat indruk maakte bij Sint-Truiden, moest immers geblesseerd afhaken. We hopen dat het niet te ernstig is voor het jonge talent.

De één zijn dood is de ander zijn brood, dat is ook in het voetbal zo, en dus roept Walem niet één maar twee vervangers op. Thibault De Smet van AA Gent en Jur Schrijvers van Waasland-Beveren zijn de gelukkigen die bij de groep komen voor de interland tegen Turkije.

Fijn om de groep terug te zien. Welkom aan de nieuwe spelers! #U21BELTUR #U21Euro — Johan Walem (@JohanWalem) August 29, 2017