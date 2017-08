Spelers reageren na dramatische start: "KV Mechelen zit heel diep"

We moeten de neerwaartse spiraal keren - Mats Rits Deel deze quote:

Ook Mats Rits geeft toe dat de start ronduit slecht is, maar ook hij weigert nu al te panikeren. "3 op 15 is natuurlijk te weinig, maar we proberen ons elke match 100% in te zetten."

"We moeten soms efficiënter zijn voor doel en we moeten voor elkaar door het vuur blijven gaan. Elke match moeten we onze kop er voor leggen. Op die manier moeten we de neerwaartse spiraal keren."

Tim Matthys wil de rust bewaren in het Mechelse kamp. "We moeten nu zeker niet gaan panikeren want we zijn amper 5 matchen ver. We zijn ook een ploeg die vaak een minder goede start kent."