Neymar is echt wel boos op Barça: nu probeert hij hun transferplannen zelfs te saboteren

De sterspeler van Paris Saint-Germain heeft zich immers gemoeid in de transfer van Philippe Coutinho, zijn landgenoot, naar de Catalanen. Volgens Estadao raadde Neymar hem af om voor Barcelona te kiezen.

"Het zal je niet spijten dat Liverpool je niet laat gaan", zou hij gezegd hebben. Nochtans had Coutinho zijn zinnen op een transfer gezet, maar Jürgen Klopp is niet van plan hem te laten vertrekken, onder het motto: "We hebben het geld niet nodig."