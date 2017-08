Amper twee maanden later en dé supertransfer van Coucke wil al weg

Lombaerts werd een paar keer in de basis gezet, maar dat liep niet al te best af. De 32-jarige verdediger voelt ook een serieus gebrek aan vertrouwen vanwege de technische staf en zit daardoor niet goed in zijn vel. Lombaerts is immers de transfer van Coucke, niet van Yves Vanderhaeghe die meende niet nog een linksvoetige verdediger nodig te hebben.

Door de komst van Aleksandar Bjelica heeft Oostende nu een nieuwe linksback en schoof Antonio Milic terug op naar het centrum. Daar werd hij gekoppeld aan de ervaren - rechtsvoetige - David Rozehnal (37). Een duo Rozehnal-Lombaerts ziet Vanderhaeghe ook niet zitten omwille van hun gebrek aan snelheid. In het contract van Lombaerts staat een clausule dat hij voor 1,5 miljoen nog naar het buitenland kan.