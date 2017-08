Is dit de man die de problemen van Anderlecht moet komen oplossen? Dit is waarom Anderlecht Beric wil

Beric staat ook niet bekend als veelscorer. Onderstaande cijfers zijn dan ook niet om achterover van te vallen. De 26-jarige aanvaller scoorde in 311 officiële matchen... 41 keer sinds 2008. Een echte scoremachine kan je dat niet echt noemen. Hij lijkt dan ook niet echt de man die Teodorczyk, bij een mogelijk vertrek, kan vervangen. De Pool weet - ondanks andere gebreken - de goal toch iets beter staan.

In de Ligue 1 bij Saint-Etienne speelde hij vorig seizoen 22 wedstrijden en scoorde 6 keer. Het seizoen daarvoor waren dat er 3 in 10 matchen. Van wat we horen is het René Weiler die aandrong op de komst van Beric. Maar wat ziet hij er dan in dat wij niet zien?

Hardwerkend

Onze eerste vraag aan een Franse collega leverde meteen het antwoord op. Beschrijf Beric eens? "Een hardwerkende spits, die de bal goed kan bijhouden." Volledig het type dat Weiler graag heeft dus. En hij wil inderdaad meer balvastheid vooraan. Dat heeft voor de Zwitser nu meer prioriteit, want hij denkt dat hij zo de volledige ploeg meer aan het scoren gaat krijgen.