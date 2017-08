OFFICIEEL: Deur helemaal dicht voor Engels? Alternatief tekent

Vorige week toonde Stoke City nog heel wat interesse in de Belgische verdediger van Club Brugge, maar een transfer lijkt nu helemaal niet meer aan de orde.

Kevin Wimmer, verdediger op overschot bij Tottenham, werd voor bijna twintig miljoen euro binnengehaald. Bovendien wijzen ook de quotes van coach Mark Hughes op een einde van de piste-Engels.

"We wilden onze defensie versterken in deze transferperiode en ik heb het gevoel dat het gelukt is", aldus de manager op de clubwebsite.