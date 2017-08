Meunier voelt geen schrik door komst Dani Alves: "Vorig jaar dacht ik met Aurier aan 5 matchen, maar zie ..." en "Dat is ook mogelijk"

Bij de Rode Duivels is hij ondertussen een 'valeur sur' geworden in de kern - als hij fit is. We mogen hem komende week ook wel in de basis verwachten in het geliefde systeem van Roberto Martinez, want de motor van de rechtsachter wordt enorm gewaardeerd door de bondscoach.

Maar bij PSG is het misschien toch wat anders, met een topspeler als Dani Alves in de buurt. "Maar we kunnen ook samen spelen, ik iets meer achteruit en hij voor me op het middenveld, zoals in de Supercup in Frankrijk", aldus Meunier daarover op een persconferentie in Tubeke.

"Het is natuurlijk een uitstekende speler. Hij kan aanvallen als een echte aanvaller, en verdedigen als een echte verdediger. Zijn polyvalentie maakt van hem een troef voor elke ploeg en zijn polyvalentie maakt hem een andere 'concurrent' dan Aurier."

"Maar ook vorig seizoen met Serge dacht ik misschien vijf wedstrijden te spelen, het zijn er ongeveer 35 geworden. (Meunier speelde 2789 minuten in 36 wedstrijden vorig seizoen, nvdr) En we spelen misschien wel een 70-tal wedstrijden dit seizoen, dus ik zal mijn kansen wel krijgen."