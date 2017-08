"Voor de supporters en naar organisatie toe zijn het mooie clubs om tegen te spelen. Als je in de derde pot zit, dan weet je dat er twee ploegen zijn die op papier beter zijn. Nice en Lazio zijn twee ploegen die over de nodige kwaliteiten beschikken."

"Vitesse Arnhem is een ploeg zoals ons, een ploeg die de Beker van Nederland heeft gewonnen. Of we kans maken op de volgende ronde en overwintering? Dat is moeilijk om nu al te zeggen. Het is de vraag hoe mijn spelers de komende maanden zich verder gaan ontwikkelen. We gaan elke wedstrijd aanvatten om goed te spelen en te winnen, maar we moeten ook realistisch blijven."

Mogelijk komt er wel wat extra druk op de schouders van Essevee, nu ze de enige Belgische ploeg in de Europa League zijn. "We willen een goed figuur slaan in Europa. Alle ogen zijn op ons gericht? Dat is een verantwoordelijkheid als je wil een bekerfinale winnen, maar dat mag ons enkel alleen maar motiveren."

Het is niet omdat de grote ploegen het lieten afweten ...

Ook aanvoerder Davy De fauw voelt geen extra druk: "We willen Zulte Waregem laten zien in Europa. Hopelijk ook met veel punten. Ik zie ons wel in staat met deze jonge, gretige groep iets te halen, maar schiet ons niet af bij een 0 op 9."

"We zitten in Europa en het is niet omdat de grotere clubs het hebben laten afweten dat wij echt druk voelen. We willen wel de coëfficiënt zo hoog mogelijk maken, reclame maken voor onze ploeg en ons voetbal en er van genieten.