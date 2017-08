'The Ox' kiest op het laatste moment niet voor Chelsea, maar wel andere Engelse topclub

Sky Sports en BBC weten dat Arsenal en Liverpool - dus niet Chelsea - tot een akkoord gekomen zijn over Oxlade-Chamberlain. Hij moet nog zijn medische testen afleggen en ondertekent dan een zesjarig contract voor een bedrag van 43,5 miljoen euro.

The Ox had nog een contract tot het einde van het seizoen, maar wou dat niet verlengen. Hij speelde afgelopen zondag zijn laatste match voor The Gunners... uitgerekend op Liverpool.

Controverse

De supporters van The Reds klinken echter niet al te blij met het nieuws, want zij zaten meer te wachten op Monaco-ster Thomas Lemar. Zijn komst zou door deze aankoop van de baan zijn. Daarnaast is een transfer naar een concurrent altijd controversieel.