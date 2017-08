Dit zijn onze verwachte 11 Rode Duivels voor de ontmoeting met dwergstaat Gibraltar

In aanloop naar ieder kwalificatieduel blikken we vooruit met onze verwachte elf. Roberto Martinez gaf het al aan: "Tijd voor experimenten is er in deze fase van de campagne niet." Ook niet tegen dwergstaat Gibraltar, waardoor we grotendeels dezelfde ploeg aan de aftrap zullen krijgen als in de laatste wedstrijd in Estland (0-2).

Achterin recupereert de bondscoach Meunier ten opzichte van de laatste interlandbreak in juni. De Ardennees speelde 90 minuten mee tegen Saint-Etienne en lijkt voor ons de voorkeur te krijgen op Nacer Chadli. Verder zal Martinez wel vasthouden aan de vertrouwde namen.

Op het middenveld lagen Mousa Dembélé en Marouane Fellaini aanvankelijk in de weegschaal. Big Fella sukkelt echter met een lichte kuitblessure en kan van cruciaal belang zijn tegen de stugge Grieken. Dembélé lijkt dus de logische keuze naast Axel Witsel.

Voorin verwachten we geen wissels. Waardoor Kevin De Bruyne en Dries Mertens de aanvoer voorzien en Romelu Lukaku voor goals moet zorgen. De wederoptredende Eden Hazard zal ongetwijfeld speelminuten krijgen als invaller.