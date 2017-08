Francky Dury verliest vertrouwen niet: "Niet nu, maar op einde seizoen beste ploeg hebben" en "Daarvoor heeft mijn team te veel kwaliteit"

Het zat Essevee niet mee in en tegen Charleroi, met dank aan de befaamde Mazzu-time. Daarbij viel op dat een paar jonkies van Zulte Waregem niet helemaal vrijuit gingen: Aaron Leya Iseka liet zijn man lopen, Louis Bostyn had misschien meer kunnen doen met de vrije trap. Dury houdt het vertrouwen echter.

"Dit hoort er bij in het voetbal. Mijn spelers gaan fouten maken en dan kan je punten verliezen. Er wordt te snel naar de leeftijd of een gebrek aan ervaring gekeken, want dit had ook kunnen gebeuren met iemand van 37. We moeten dit nu intern analyseren", aldus de oefenmeester.

Naar leeftijd kijken is te gemakkelijk

Die verder zijn vertrouwen allerminst verliest. "Dat hoeft ook niet, we moeten nu niet de beste ploeg zijn, we moeten dat zijn op het einde van het seizoen. Dit maakt deel uit van de progressie, van het traject dat we maken."

"Het is nu belangrijk om hier overheen te raken, dat maakt ook deel uit van dat traject. Maar ik ben zeker dat het zal lukken, daarvoor heeft mijn ploeg gewoon te veel kwaliteit." Francky Dury houdt dus het vertrouwen na de 9 op 15, benieuwd wat dat na de interlandbreak gaat geven.