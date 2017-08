Musona, Siani, Proto en zelfs Lombaerts worden aan een vertrek bij Oostende gelinkt, Marc Coucke spreekt duidelijke taal op Twitter

De namen van Silvio Proto, Knowledge Musona en Sebastien Siani passeerden de afgelopen dagen veelvuldig in de transfertalk. Zelfs die van Nicolas Lombaerts, nochtans de stunttransfer van KVO.

Oostende-voorzitter Marc Coucke is op Twitter dan ook heel duidelijk over de speculaties. "Aan mede-fans KVO: Luc, Yves en ikzelf zijn continu in contact. Intern is het veel rustiger dan sommige artikels doen uitschijnen", laat de sterke man weten. Coucke voegt eraan toe dat hij bij zijn ploeg niet veel beweging meer verwacht.

1/3 Aan mede-fans KVO: Luc, Yves en ikzelf zijn in continu contact! Intern veel rustiger dan sommige artikels doen uitschijnen. 💚❤️💛 — Marc Coucke (@CouckeMarc) 30 augustus 2017

2/3 Na komst v Gano en Bjelica is onze kern mooi evenwichtig en quasi alle spelers hebben spontaan vertrouwen in Kvo en staf herhaald. 💚❤️💛 — Marc Coucke (@CouckeMarc) 30 augustus 2017