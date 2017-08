Antwerp heeft eigen Fellaini in de rangen: "Qua stijl, maar qua niveau uiteraard niet"

"Qua stijl kan je me vergelijken met Yaya Touré (Manchester City), Sergio Busquets (FC Barcelona) en Marouane Fellaini (Manchester United), maar qua niveau uiteraard niet", vertelde Ghandri in Gazet van Antwerpen.

Nu nog niet, maar hij heeft wel de ambitie om ooit in die voetsporen te treden. "Het zou mooi zijn als ik op een dag ook de stap naar de Engelse of Italiaanse competitie kan zetten. Maar laat me hier eerst bij Antwerp maar integreren en mezelf bewijzen", aldus Ghandri.