Opvallende wending in de transfersoap rond Björn Engels: niet naar de Premier League, wel deze bestemming

En dus ziet het ernaar uit dat Engels naar Olympiakos trekt. De Griekse club van Besnik Hasi ligt namelijk in polepositie voor de Brugse verdediger.

In lokale media is er zelfs al sprake van een persoonlijk akkoord. Enkel over de transfersom moet men nog tot een overeenkomst komen, meldt Het Nieuwsblad.

10 miljoen

De Belgische vicekampioen wil een bedrag met dubbele cijfers (minstens 10 miljoen euro) vangen voor Engels. Olympiakos hoopt van die prijs nog wat af te doen.