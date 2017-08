Nainggolan kan er wel (cynisch?) om lachen: "Kaarten in handen, wat is dat? Geen twee, maar nog één sigaret roken?"

door Bart Vandenbussche

Radja Nainggolan reageert op de hetze en de niet-selectie van Roberto Martinez, maar blijft beschikbaar voor Rode Duivels

"Radja Nainggolan is een uitzonderlijke voetballer, maar hij heeft de kaarten nu in handen." Dat waren de woorden van Roberto Martinez afgelopen week over de stervoetballer van AS Roma, die niet werd geselecteerd voor de Rode Duivels tegen Gibraltar en Griekenland. De middenvelder reageert scherp.