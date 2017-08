Nieuwste aanwinst van Lokeren maakte topdebuut: wie is Jakov Filipovic?

Jakov is een echte ouderwetse verdediger - Willy Reynders Deel deze quote:

"Je zag wel meteen dat hij een jongen is die uit competitie komt en al een drietal wedstrijden in de benen had. Altijd een voordeel", gaat hij verder. "No nonsense, op de eerste plaats ingesteld om duels winnen, risico's schuwend met een goeie kopbal. Bovendien is hij snel en anticipeert hij voortreffelijk."

Duurste optie

Een exact bedrag werd niet genoemd, maar Lokeren mocht de portefeuille wel opentrekken. "Op ons lijstje stonden een viertal namen, Filipovic was de duurste uit het lijstje. Met recht en reden. Natuurlijk maakt één zwaluw de lente niet. Hopelijk kan hij de lijn doortrekken", aldus Reynders.