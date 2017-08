OFFICIEEL: Lierse ziet toptalent de deur definitief achter zich dichttrekken

Zizo wordt namelijk definitief aangetrokken door het Portugese Moreirense. Vorig seizoen was Ahmed Sayed al op uitleenbasis actief in Portugal, toen bij Nacional.

Daar scoorde hij in 800 speelminuten twee keer, genoeg om indruk te maken op Moreirense. Bij Lierse had de Egyptenaar een aflopend contract.

Verlengen of uitkijken naar een nieuwe club was in juni al het devies. Het werd het tweede, nu heeft hij ook een oplossing gevonden dus.