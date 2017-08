Tevreden Martinez na monsterzege: "Spelers dachten niet aan eigen succes"

Een wedstrijd die op zich niet veel voorstelde, maar toch zag Roberto Martinez heel wat positieve punten. "We hebben ons werk gedaan", aldus een tevreden bondscoach op de persconferentie. "Dit was een erg belangrijke match, maar we hebben heel gefocust gespeeld. De spelers dachten niet aan eigen succes."

"Iedereen wilde zo goed mogelijk presteren", vervolgde de Spanjaard. "We lieten de bal snel rondgaan en waren heel erg efficiënt voor doel. Ook na de pauze waren we nog vaak in de zestien van Gibraltar terug te vinden. Ook al stonden we bij de rust al 6-0 voor, we hebben ook in de tweede helft nog een erg goede attitude getoond", was de bondscoach tevreden.