Brugse fans laaiend enthousiast over de wijze waarop Denswil zijn verlengd verblijf aankondigt: "I'm not f*cking leaving"

De 24-jarige Denswil werd lange tijd aan het Duitse Hamburg gelinkt, maar een deal kwam er niet. Daarover stuurde Club eerder op de dag een officieel communiqué uit.

Ook Denswil zelf benadrukte via Instagram nog eens dat hij op Jan Breydel blijft voetballen. Dat deed de centrumverdediger met een bekende passage uit The Wolf of Wall Street. Een boodschap die de Brugse fans natuurlijk konden smaken.