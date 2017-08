Eden Hazard op z'n best: "Neymar 222 miljoen euro? Dan kost ik er 300" en "Ronaldo heeft verstand van voetbal"

Nog voor zijn zware enkelblessure werd de naam van de 26-jarige Hazard aan Real Madrid gelinkt. Toen Neymar deze zomer vertrok bij rivaal Barcelona, kwam ook daar zijn naam ter sprake.

"Zat de winger zonder die blessure bij Barça als vervanger van Neymar? "Misschien wel, maar ik had wel 300 miljoen euro gekost. (lacht) Zo gaat dat in een mercato. Spelers komen en gaan, deze keer zonder mij."

"Of die gemiste transfer mij frustreerde? Neen, helemaal niet. Vooral die verloren vakantie zat me dwars. (knipoog) Blessures zijn nu eenmaal part of the job. Maar ik voel me goed bij Chelsea. Ik begon er tenslotte al aan mijn zesde seizoen."

Real of Barça? Hazard deed de deur richting La Liga nooit dicht. Cristiano Ronaldo, 32 ondertussen, noemde hem zelfs een van zijn mogelijke opvolgers.

"Een bewijs dat Cristiano veel van voetbal kent", grapt Hazard. "Neen, hij is een van de beste spelers ter wereld en misschien zelfs aller tijden. Als zo'n man iets over je zegt, is dat extra leuk om te horen."