Twee afwezigen tijdens interland tegen Gibraltar: Chadli en Mirallas nog met transferkoorts

Nacer Chadli en Kevin Mirallas bijvoorbeeld. Ook zij ontbraken op het veld en op de bank omdat ze nog een transfer wilden regelen voor het sluiten van de transfermarkt. Chadli trekt zo goed als zeker naar Swansea, maar voor Mirallas liggen de zaken ingewikkelder.

De aanvaller van Everton wil weg bij de Toffees, maar die willen hem enkel op definitieve basis laten vertrekken. Zowel West Ham als Olympiakos waren geïnteresseerd in een huur. Spannende uren dus nog voor beide heren.

Om middernacht sluit de markt de deuren, maar tussendoor verwachten we nog een pak transfers in binnen- en buitenland. In dit overzicht houden we u dan ook constant op de hoogte!