19:27 OFFICIEEL: Nederlander trekt naar de Premier League

Marvin Zeegelaar heeft een vierjarig contract bij Watford getekend. De Nederlandse vleugelverdediger was een sterkhouder bij Sporting Lissabon en wil een stapje hogerop zetten.

✍️ | #watfordfc is delighted to confirm the signing of defender Marvin Zeegelaar on a four-year deal.



➡️ https://t.co/RPMhVZyS4w pic.twitter.com/pq5qztSBJf — Watford FC (@WatfordFC) 31 augustus 2017

19:45 Officieel: Talent ruilt Manchester City in voor topclub uit Bundesliga.

Het is officieel: Manchester City-talent Jadon Sancho trekt naar Borussia Dortmund. De 17-jarige veelbelovende speler heeft vandaag getekend bij de Duitse topclub. Hij moet er de opvolger van Ousmane Dembele worden, die eerder deze transferperiode naar FC Barcelona trok. Sancho gaat er met het nummer 7 spelen.

19:42 OFFICIEEL: PSG is dé slokop van de transferzomer en haalt na Neymar ook Mbappé in huis Paris Saint-Germain is de slokop van deze transferzomer. Na Neymar pakte de Franse grootmacht op de slotdag van de mercato uit met Kylian Mbappé. (Lees meer)

19:07 OFFICIEEL: Antwerp-aanvaller Tuur Dierckx heeft zijn nieuwe bestemming gevonden De transfer die er zat aan te komen, is nu ook een feit. Tuur Dierkcx ruilt Royal Antwerp FC in voor een andere eersteklasser. (Lees meer)

19:04 OFFICIEEL Enorme transferdag bij Antwerp: nu halen ze spits bij... Atlético Madrid Antwerp heeft vandaag ongelooflijk uitgehaald op de transfermarkt. The Great Old haalde nu ook een speler die niemand had zien aankomen. Een extra aanvaller van... Atlético Madrid. (Lees meer)

19:00 Officieel: AC Milan ziet talent vertrekken naar reeksgenoot Torino

AC Milan talent M'Baye Niang trekt definitief naar reeksgenoot Torino. De transfer werd bevestigd op de officiële website van de Serie A. Volgens Football Italia weigerde Niang eerder al deals met Watford (Engeland) en Spartac Moscow (Rusland). Met de deal zou ongeveer 20 miljoen euro gemoeid zijn.

18:59 OFFICIEEL: De uittocht bij Antwerp gaat voort, volgende speler vertrekt

Het is een komen en gaan bij Royal Antwerp FC. De Great Old haalde nog enkele versterkingen en liet spelers gaan. Waaronder nu ook Fabien Camus. (Lees meer)

18:54 Update: Zo goed als rond, maar Goreux wil nu toch niet naar Antwerp

Antwerp ging vandaag niet één, maar wel twee extra verdedigers aantrekken ter vervanging van Fréderic Duplus. Na de Portugees Aurélio Batu wou het ook nog Réginal Goreux. Maar dat gaat niet door... (Lees meer)

18:49 OFFICIEEL: Kapitein Antwerp is definitief weg

Het was al even bekend, maar nu is het vertrek van Frédéric Duplus helemaal officieel. De aanvoerder van Antwerp komt voortaan uit voor Franse tweedeklasser RC Lens.

18:45 'Club Brugge gaat nog toeslaan: aanvaller voor 2,6 miljoen euro onderweg naar Jan Breydel'

Club Brugge liet eerder op de dag Bjorn Engels vertrekken naar Olympiakos. In de omgekeerde richting gebeurt er mogelijk ook nog wat. (Lees meer)

18:42 Ajax-talent keert terug naar België (maar wel naar verrassende club)

Nathan Leyder, die zijn opleiding genoot bij Ajax, is teruggekeerd naar België. De 20-jarige middenvelder/verdediger koos wel voor een opmerkelijke bestemming. Hij wou graag in 1A of 1B aan de slag, maar uiteindelijk werd het Eerste Amateurclub VW Hamme.

18:30 OFFICIEEL: Na Raman trekt ook Belfodil naar Duitsland Werder Bremen heeft Ishak Belfodil zonet voorgesteld als de nieuwste aanwinst. Standard leent hem voor een seizoen uit, mét aankoopoptie. Het wordt stilaan een ware leegloop in Luik. (Lees meer)

18:29 OFFICIEEL: Antwerp blijft keihard gaan: middenvelder komt op huurbasis naar Bosuil Er is veel witte rook te bespeuren op de Bosuil vandaag. Antwerp heeft vanavond Sambou Yatabaré officieel aangekondigd als nieuwe transfer. De Frans-Malinese middenvelder komt op huurbasis over van Werder Bremen. (Lees meer)

18:08 OFFICIEEL: Anderlecht brengt langverwachte verdediger naar het Astridpark RSC Anderlecht was nog op zoek naar een verdediger en heeft die op Transfer Deadline Day beet. Josué Sá komt over van het Portugese Vitória Guimarães SC en zette zijn handtekening voor de komende vier seizoenen. (Lees meer)

17:50 OFFICIEEL: Na Dossevi laat Standard ook aanvaller Raman vertrekken Wat een uittocht bij Standard. Matthieu Dossevi trok naar het Franse Metz, Ishak Belfodil wellicht naar het Duitse Werder Bremen en ook Benito Raman zoekt andere oorden op. (Lees meer)

17:22 OFFICIEEL: Nieuwkomer van Lokeren is alweer weg

Zoals eerder aangekondigd (lees hier meer) vertrekt Luciano Slagveer bij Lokeren op uitleenbasis. FC Twente stelde de flankaanvaller net voor.

17:20 OHL leent "beloftevolle speler" uit aan 1ste Amateurclub

Het gaat over Leo Njengo. "Onze beloftevolle flankspeler Leopold Njengo wordt voor een seizoen uitgeleend aan Dessel. Leo kwam vorig seizoen over van datzelfde Dessel nadat hij er wekelijks tot de uitblinkers behoorde. Na enkele sterke prestaties tijdens de voorbereiding kiezen OHL en Njengo ervoor om de flankspeler een jaartje te laten rijpen zodat hij sterker terug kan komen", klinkt het bij de club.

17:09 OFFICIEEL: Koen Persoons kondigt op ludieke wijze zijn felbegeerde transfer aan De transfer van Koen Persoons is helemaal rond. Afgelopen zaterdag kreeg de middenvelder na zeven seizoenen een pakkend afscheid bij Sporting Lokeren. (Lees meer)

16:50 UPDATE: Wauw! Nani trekt naar Italiaanse topclub Voor velen was het EK in Frankrijk de herontdekking van ene Nani. De winger die ooit bij Manchester United furore maakte, zat even in het slop, maar toonde zich opnieuw op internationaal niveau. Nu trekt hij opnieuw naar een nieuwe topclub. (Lees meer)

16:48 Toekomstige Antwerp-aanwinst voedt de geruchten met een foto op Twitter

Royal Antwerp FC aasde lange tijd op voormalig Standard-middenvelder Sambou Yatabaré. Dat dossier leek van de baan, maar in de laatste uren van de mercato zit er toch een doorbraak aan te komen. (Lees meer)

16:44 Mirallas hoopte op uitleenbeurt, maar blijft gewoon waar hij is

Mirallas is ongelukkig bij Everton en zint dan ook al even op een (tijdelijk) vertrek. Maar Sky Sports weet dat een bod van West Ham werd afgeslagen en dat hij vandaag niet meer zal vertrekken.

16:32 Opmerkelijk: 'Sporting Lokeren vindt opvolger Persoons bij ... Waasland-Beveren' Sporting Lokeren lijkt dan toch nog Koen Persoons te gaan verliezen aan OH Leuven. En dus gaat het op zoek naar een nieuwe middenvelder. Daarbij komt het uit bij ... Waasland-Beveren. (Lees meer)

16:21 OFFICIEEL: PSV gaat nieuwe spits halen bij Arsenal

De 18-jarige aanvaller Donyell Malen tekent voor drie jaar bij PSV. In 2015 ruilde hij de jeugdopleiding van Ajax in voor die van Arsenal.

PSV en @Arsenal hebben een akkoord bereikt over de overgang van aanvaller Donyell Malen naar PSV. Welkom Donyell!https://t.co/rdIOYZ8xJe — PSV (@PSV) 31 augustus 2017

16:16 OFFICIEEL: Standard laat basisspeler Matthieu Dossevi vertrekken Het zijn drukke uren bij Standard. De Rouches mikken nog op enkele inkomende transfers, maar laten ook nog jongens gaan. (Lees meer)

16:07 OFFICIEEL: Rode Duivel gaat in de Bundesliga aan de slag Divock Origi heeft zijn transfer te pakken. De Rode Duivel wordt een seizoen verhuurd aan het Duitse Wolfsburg. De deal werd zonet beklonken door de twee clubs. Origi had eerder al een persoonlijk akkoord met de Duitsers gevonden. (Lees meer)

16:04 OFFICIEEL: Portugese EK-ster kiest voor speelkansen in de Premier League

Renato Sanches was op het vorige EK één van de sterren bij kampioen Portugal. De 20-jarige middenvelder versierde zo een transfer naar Bayern München, maar kreeg daar weinig kansen. (Lees meer)

15:41 Cavanda heeft zijn medische tests erop zitten

Luis Pedro Cavanda heeft zijn medische tests bij Standard erop zitten, dat meldt La Dernière Heure. De Rouches gaan de rechterwinger voor één jaar huren van de Turkse topclub Galatasaray.

15:39 OFFICIEEL: Stoke stalt middenvelder met Belgische link in Ligue 1

Giannelli Imbula, geboren in Vilvoorde, wordt voor één seizoen uitgeleend aan Toulouse. Hij speelde eerder al in Frankrijk bij Guingamp en Marseille.

15:29 Het gaat er dan toch van komen: City drukt door voor nieuwe aanvaller

Arsenal lijkt dan toch toe te geven... Na wekenlang gepalaver over Alexis Sanchez lijkt Manchester City dan toch de aanvaller te kunnen binnenhalen. The Citizens hebben vandaag een nieuw bod uitgebracht en The Gunners lijken dat te gaan aanvaarden. (Lees meer)

15:08 Weg voor Benito Raman naar nieuwe club ligt open Benito Raman heeft nog steeds geen beslissing genomen over zijn toekomst. Bij Standard blijven is ook nog een optie, al is er ook een buitenlandse optie. (Lees meer)

14:57 Wenger is eindelijk wakker: 'Hij biedt 90 miljoen pond op Frans wonderkind' AS Monaco lijkt nog een godenkind te verliezen op deze Transfer Deadline Day. Niemand minder dan Arsène Wenger heeft zijn pijlen gericht op één van de Monegaskische goudhaantjes. (Lees meer)

14:51 Lokeren heeft nieuwe winger beet

Yusuf Lawal was op proef bij Sporting Lokeren en volgens Het Laatste Nieuws zou hij nu een contract krijgen.

14:50 Lommel-speler kan naar Nederland

Er is nog een Belg op weg naar de Nederlandse Jupiler League. Volgens goeie bronnen staat Alexandre De Bruyn (ex-Anderlecht) in de belangstelling van NEC en Fortuna Sittard.

14:49 Belfodil op weg naar Duitsland?

Standard houdt momenteel alle opties open. Het moet nog rekening houden met een vertrek van Ishak Belfodil, die op weg lijkt naar Werder Bremen.

14:42 Merci Serge! 'Mbappe wordt dan toch gekocht door PSG' Dat Mbappé niet meer van de heerlijke passen van Tielemans zal kunnen genieten, staat al een tijdje vast. Toch bleef het op deze Transfer Deadline Day opvallend stil rond het Franse wonderkind. (Lees meer)

14:32 'Standard dicht bij twee versterkingen: eigen ex-speler én gewezen Mechelaar op weg naar Sclessin' Standard wil zich nog gevoelig versterken op transfer deadline day. Het denkt daarbij niet aan 1, maar wel aan 2 middenvelders en probeert zo ook al te anticiperen op een eventueel vertrek van Dossevi of Edmilson. (Lees meer)

14:29 Manchester City blijft aandringen voor Alexis Sanchez

Manchester City heeft een tweede bod binnengebracht bij Arsenal voor Alexis Sanchez. Dat laat Sky alvast weten.

14:22 OFFICIEEL: Nieuws over transfer Denswil Stefano Denswil heeft zijn medische testen al afgelegd bij Brighton & Hove Albion, maar zou nu misschien toch niet naar Engeland trekken. (Lees meer)

14:20 Club Brugge erg duidelijk over Limbombé

Anthony Limbombe zal niet vertrekken bij Club Brugge. "We willen meegeven dat er nooit sprake is geweest van een transfer", aldus blauw-zwart op zijn webstek. "Gezien zijn ontwikkeling van de voorbije maanden ziet Club hem als een sterkhouder voor dit seizoen."

14:15 Acht spelers op weg naar uitgang bij Antwerp? Alvast eentje die blijft!

Deze morgen stond in de kranten te lezen dat er niet minder dan acht spelers nog weg mochten bij Antwerp. Niet allemaal zullen ze echter effectief gaan vertrekken. (Lees meer)

14:14 Toch niet hij? 'Deze Standard-speler wordt opvolger Duplus bij Antwerp' Antwerp moest, met het nakende vertrek van Duplus in achterhoofd, op zoek naar een nieuwe rechtsachter. Daarbij kwamen ze wel op een heel opvallende piste terecht. (Lees meer)

14:06 Mourinho jaagt op Chelsea-ster

Mourinho heeft het wel voor ex-spelers. Zo haalde hij onder meer Nemanja Matic en Romelu Lukaku al naar Old Trafford. Nu zit hij volgens Engelse media achter Willian, maar het is nog maar af te wachten of Chelsea hém wil laten gaan.

13:57 Arsenal gaat spits van de hand doen: grote gevolgen voor Batshuayi? Gebeurt er vandaag nog iets rond Michy Batshuayi? De aanvaller van Chelsea wil meer speelminuten en had een aantal pistes, maar één daarvan lijkt nu ribbedebie. (Lees meer)

13:50 OFFICIEEL: Thomas Meunier ziet concurrent vertrekken

Thomas Meunier heeft bij PSG geen gebrek aan concurrentie op zijn positie. Met Dani Alves kwam er een echte topper bij, maar over Serge Aurier moet hij zich voortaan al geen zorgen meer maken. (Lees meer)

13:43 Proto zit serieus in de miserie en werd naar B-kern verwezen, Coucke reageert Het ziet er niet zo goed uit voor Silvio Proto. Zijn transfer naar Olympiakos lijkt in het water te vallen én hij maakte zich onmogelijk bij KV Oostende. (Lees meer)

13:43 Wilshere kan nog weg bij Arsenal

Arsenal moet nog gaan opletten dat het Jack Wilshere niet nog kwijtspeelt. Hij is bij verschillende clubs in de aandacht gekomen en zou naar West Ham United kunnen. Van een deal is (nog) geen sprake.

13:26 'KV Mechelen ziet rechtsback arriveren'

Laurens Paulussen stond een tijdje terug vast in de ploeg bij KV Mechelen, en werd door een collega van ons meteen tot 'beste rechtsback van België' gebombardeerd.

Nu lijkt zijn rijk bij de Kakkers echter uit en trekt hij naar Roda JC. De transfer zou in de loop van de dag afgerond worden. KV Mechelen haalde eerder met Tomecak al een vervanger.

13:12 Mustafi blijft bij Arsenal, andere verdediger mag voorlopig niet weg

Arsenal-verdediger Shkodran Mustafi blijft bij de club, dat raakte bekend in de Engelse media. Arsenal wees een bod van Inter Milaan af. Ook Calum Chambers blijft vooralsnog een Gunner. Arsenal veegde ook het bod van Leicester City van tafel.

13:05 OFFICIEEL: Liverpool snoept aanvaller af voor de neus van Chelsea Reuring in de Premier League, waar Liverpool goede zaakjes aan het doen is op de slotdagen van de mercato. Klopp heeft heel wat miljoenen te besteden en snoept zo een target af van Chelsea. (Lees meer)

13:01 Primeur: komst Mmaee, Thelin (en Dierckx) heeft gevolgen, aanvaller trekt naar deze club uit 1B Waasland-Beveren heeft zich op transfer deadline day nog gevoelig weten te versterken. Maar dat heeft natuurlijk ook zijn gevolgen. (Lees meer)

12:58 OFFICIEEL: Goed nieuws voor Engels - concurrent neemt vlucht vooruit naar Leverkusen

Björn Engels is nog maar pas naar Olympiakos getrokken, of Panagiotis Retsos heeft al de vlucht vooruitgepakt. Hij tekende voor vijf seizoenen bij Bayer Leverkusen.

12:55 OFFICIEEL: Perbet heeft nieuwe club Jérémy Perbet heeft nu ook officieel zijn transfer beet. De aanvaller tekende nog maar deze zomer bij Club Brugge, maar kwam er al snel niet meer in de plannen voor. (Lees meer)

12:55 Büttner lijkt niet haalbaar voor PSV

Alexander Büttner leek mogelijk op weg naar de Eredivisie, maar de deal zou volgens VI nu toch niet doorgaan. Bij de Lampenclub willen ze naar een plan C overschakelen.

12:45 'Bony wil niet terug naar Swansea'

Wilfried Bony werd in verband gebracht met een nieuwe uitleenbeurt aan Swansea, maar de aanvaller wil liever naar Italië. Chievo zou hem willen huren.

12:37 'Clubs hebben akkoord over Butelle ondanks twijfels over Proto' Er is eindelijk een oplossing voor Ludovic Butelle in de maak. Lierse en Club Brugge hebben een akkoord over de transfer van de Franse doelman. (Lees meer)

12:29 OFFICIEEL: KV Mechelen haalt nieuwe verdediger binnen KV Mechelen heeft zich nog eens geroerd op de transfermarkt. De Maneblussers, of Kakkers, het is het één of het ander, haalden een Kroatische rechtsback binnen. (Lees meer)

12:18 DONE DEAL: Aanvaller is te min voor Antwerp, maar gaat naar concurrent in 1A Er is een oplossing uit de bus gekomen voor Tuur Dierckx. De aanvaller van Antwerp steekt de grens met Oost-Vlaanderen over en tekent bij Waasland-Beveren. (Lees meer)

12:09 OFFICIEEL: Anderlecht ontdoet zich van aanvaller, die naar club in Jupiler Pro League trekt Het zijn nog drukke dagen bij RSC Anderlecht, want voor verschillende spelers wordt nog naar een oplossing gezocht. Eentje trekt naar Waasland-Beveren, waardoor een andere speler naar 1B kan trekken. (Lees meer)

12:05 Swansea aanvaardt bod Tottenham op imposante spits

Fernando Llorente leek op weg naar Chelsea, maar nu meldt er zich met Tottenham een nieuwe kaper op de kust. Swansea zou het bod ook al aanvaard hebben.

11:56 Interesse zwelt aan: 'Thomas Vermaelen dan toch op weg naar nieuwe club'

Thomas Vermaelen heeft de clubs voor het uitkiezen, maar het ziet er naar uit dat hij uiteindelijk toch naar Everton zal trekken. Die club wil hem lenen met een dure aankoopoptie van Barcelona, waar hij niet op veel speelgelegenheid moet rekenen.

11:49 'Dortmund jaagt op aanvaller'

Transfer Deadline Day komt nog op gang, maar Dortmund heeft nu wel een vette vis op het oog. Iñaki Williams, de jonge aanvaller van Athletic Bilbao. Er staat wel een prijs van 50 miljoen euro op zijn hoofd.

11:46 OFFICIEEL: Rode Duivel wordt opnieuw uitgeleend aan ex-club

Het hing al even in de lucht, maar nu is het dan ook zover: Jason Denayer zal voor de vierde keer op rij een seizoen worden uitgeleend door Manchester City. Hij trekt naar een oude bekende. (Lees meer)

11:45 OFFICIEEL: Oplossing in Eerste Klasse B voor Biset Bij Antwerp staan er nog een paar spelers teveel op de loonlijst. Onder hen ook Maxime Biset. Die staat nu dicht bij een transfer naar Eerste Klasse B. (Lees meer)

11:38 Kogel door de kerk: Divock Origi heeft nieuwe club Divock Origi heeft eindelijk een oplossing gevonden. Hij trekt naar Wolfsburg op huurbasis. De deal zou nu helemaal rond zijn, vernemen we uit goeie bron. (Lees meer)

11:35 OFFICIEEL: Club Brugge ziet aanvaller vertrekken naar ploeg uit top-6 Club Brugge is aan een drukke week bezig op de transfermarkt. Het liet Engels en Van Rhijn al vertrekken en bracht woensdag Clasie binnen. Voor een aanvaller is er nu ook een oplossing. (Lees meer)

11:10 Utrecht haalt United-talent binnen

Matty Willock maakt de overstap van Manchester United naar FC Utrecht. Hij wordt voor een seizoen geleend van de Mancunians.

11:04 West Bromwich Albion haalt nieuwe verdedigende middenvelder binnen

West Bromwich Albion is stevig bezig op de transfermarkt. Pools international Grzegorz Krychowiak trekt van PSG naar het Engels team op huurbasis.

10:54 Update Mahrez: 'Deze twee clubs komen in aanmerking'

Riyad Mahrez is aan het wachten om een transfer te maken. Zowel Barcelona als Chelsea lijken over sterke papieren te beschikken om hem binnen te halen.

10:35 Stoelendans met doelmannen, Butelle naar 1B? Ludovic Butelle zoekt nog steeds naar een oplossing om dit seizoen ergens aan spelen toe te komen. De goalie van Club Brugge kan naar 1B. (Lees meer)

10:22 Strijd om Llorente wordt hard gespeeld

Tottenham roert zich in de strijd om Fernando Llorente. Dat weet Daily Mirror. Chelsea wilde de aanvaller van Swansea ook graag, een helse strijd kan losbarsten.

10:20 Crystal Palace roert zich bij Manchester City

Eliaquim Mangala zou mogelijk Manchester City nog kunnen verlaten. Crystal Palace is een bod van om en bij de 30 miljoen euro aan het voorbereiden.

10:12 Dan toch? 'Beerschot-Wilrijk heeft zijn spits in het vizier' Beerschot-Wilrijk is al weken op zoek naar een nieuwe spits en zag daarbij meerdere opties opdragen. Op transfer deadline day hebben ze dan alsnog hun nieuwe aanvaller weten te strikken. (Lees meer)

09:55 Grote kuis: Antwerp wil nog af van acht(!) spelers - 'Onstopbaar Cercle Brugge haalt er alvast eentje binnen' Antwerp gaat een erg bedrijvige dag tegemoet op de transfermarkt. Trainer Bölöni gaf al aan nog enkele versterkingen te willen, terwijl er ook op uitgaand vlak nog een en ander moet gebeuren. Een eerste deal is alvast in de maak. (Lees meer)

09:50 Mahrez verlaat oefenkamp om transfer te regelen

Komt er dan toch nog een transfer aan voor Riyad Mahrez? De sterkhouder van Leicester City heeft het trainingskamp van Algerije verlaten om aan een transfer te werken.

09:44 Mitchell Langerak heeft nieuwe club

Mitchell Langerak trekt van VFB Stuttgart naar Levante, waar hij een contract tekende voor twee jaar. De Australische goalie (ex-Dortmund) verlaat zo na diverse jaren de Bündesliga.

09:29 'Antwerp gaat tóch speler in de Bundesliga halen' Het lijkt er dan tóch op dat Sambou Yatabaré vandaag zijn contract zal tekenen op de Bosuil. De middenvelder van Werder Bremen was eerst te duur, maar nu komt die er dan toch. (Lees meer)

09:28 'Voormalig OHL-sterkhouder past voor Standard'

John Bostock, bekend van zijn periode bij OH Leuven, waar hij een cultheld werd, gaat dan toch niet naar Standard. Dat meldt Het Laatste Nieuws.

09:25 Chadli dichtbij nieuwe club in de Premier League

Nacer Chadli staat dichtbij een transfer naar Swansea. De Rode Duivel wil heel graag de overstap van West Bromwich Albion maken, maar zijn club vraagt nog steeds 27 miljoen euro. Benieuwd of beide teams eruit geraken.

09:18 Nani trekt naar Lazio

Lazio lijkt Nani binnen te hebben. Het officiële twitter-account van de Romeinen maakte daarvan alvast gewag met een sjaal op de luchthaven van Rome.

09:14 Standard wil shoppen in Serie A

Standard zou Duje Cop volgens DiMarzio voor zo'n 3 miljoen euro willen overnemen van Cagliari.

08:56 DONE DEAL: Kroniek van een aangekondigd vertrek, Club Brugge is geliefde verdediger kwijt Het was een drukke en stresserende transferzomer voor verschillende spelers bij Club Brugge. Eentje ervan vindt 15 uur voor het verstrijken van de transferdeadline de rust die hij al eventjes zocht. Niet bij zijn droomclub, zelfs niet in zijn droomcompetitie. En toch is het een goede zaak. (Lees meer)

08:44 'Antwerp grijpt naast Belg van Everton'

David Henen leek eventjes op weg naar Antwerp volgens La Dernière Heure, maar uiteindelijk gaat de deal niet door. Ronald Koeman wil hem bij de kern houden en dus mag Henen niet vertrekken.

08:43 Leicester gaat topper toch nog verliezen

Riyad Mahrez gaat dan toch nog vertrekken bij Leicester City. De Speler van het Jaar in Engeland van twee seizoenen terug heeft van Algerije de toestemming gekregen om de nationale ploeg even te verlaten om zijn transfer af te ronden. Waar hij heen trekt, is nog niet bekend.

08:39 Mechelen wil aanvaller nog van de hand doen

KV Mechelen denkt er volgens Het Nieuwsblad aan om - na de komst van Ganvoula - zich nog te ontdoen van Sotiris Ninis. Die kwam deze winter over van Charleroi, maar kon nooit een basisplaats verwerven.

08:20 Opmerkelijk: 'Gentse miljoenentransfer van deze zomer nú al weg'

Deze zomer kwam hij nog maar aan bij AA Gent, maar al snel werd duidelijk dat hij (nog) niet over het vereiste niveau voor de Buffalo's beschikte. Nu is Lior Inbrum alweer op weg naar de uitgang. (Lees meer)

08:10 Aaron Dhondt neemt vlucht vooruit

Voor Aaron Dhont wordt een oplossing gezocht bij Waasland-Beveren. Volgens Het Nieuwsblad is een huur aan Knokke een optie.

07:56 'Zóveel betaalt Olympiakos voor Engels' (Club loopt miljoenen mis) De transfer van Bjorn Engels naar Olympiakos is bijna in kannen en kruiken. De verdediger legde gisteren al een eerste deel van zijn medische testen af en vervolledigt die vandaag. Intussen raakte ook de transfersom bekend. (Lees meer)

07:56 Mirallas wil naar Belgenlegioen, maar ...

Kevin Mirallas is ontevreden bij Everton om zijn speelminuten en wil graag naar Olympiakos, waar hij flink wat Belgen zou tegenkomen. Zijn moederclub wil hem vooralsnog niet laten gaan.

07:54 Vermaelen dan gewoon bij Barcelona?

Thomas Vermaelen zou zomaar bij Barcelona kunnen blijven. Ondanks de vele opties van geïnteresseerde clubs in Engeland is er op dit moment nog niemand echt concreet in de zaak.

07:44 Eindelijk een oplossing? 'Origi dichtbij transfer buiten Engeland' Divock Origi zit nog steeds op een zijspoor bij Liverpool en wil daar zo snel mogelijk vanaf. De Belgische aanvaller staat nu dichtbij een oplossing. Wolfsburg is geïnteresseerd. (Lees meer)

07:31 Daar had Club niet op gerekend! 'Denswil gaat toch nog weg' Stefano Denswil leek bij Club Brugge te gaan blijven, maar heeft nu toch een aanbieding op zak. Hij kan José Izquierdo gaan vervoegen bij Brighton & Hove Albion. (Lees meer)

07:15 Opmerkelijk: 'Vanden Borre praat met Turkse topclub' Al enkele maanden gonst het van de geruchten rond de voetbaltoekomst van Anthony Vanden Borre. Sinds hij uit Congo van een kale reis terugkwam, leek het er even op dat hij zou stoppen, maar nu zouden er dan toch opnieuw gesprekken zijn. (Lees meer)

23:04 Aanvoerder vertrekt bij Antwerp

Antwerp ziet zijn aanvoerder Frédéric Duplus nog vertrekken. De Fransman trekt voor twee jaar naar de Franse tweedeklasser RC Lens. Hij gaat er dichter bij zijn familie voetballen.

23:02 Een kans voor Jelle Van Damme? Antwerp ziet zijn aanvoerder kort voor het einde van de zomermercato vertrekken

De zomermercato sluit bijna zijn deuren en dus is het voor veel clubs alle hens aan dek. Ook bij Royal Antwerp FC beweegt er nog heel wat. (Lees meer)

22:39 Cercle Brugge blijft shoppen

Cercle Brugge haalde nog een nieuwe speler binnen. De 26-jarige Montenegrijn Aleksandar Sofranac komt de achterhoede versterken. Hij heeft als international een brok ervaring en komt over van Rijeka.

22:36 Sevilla laat Berge niet los

Sevilla blijft jagen op Sander Berge. De Spaanse topclub bood eerder deze week nog 12 miljoen euro op het Genk-talent. Nu is een bod van 15 miljoen euro + 3 miljoen aan bonussen in de maak.

21:30 OFFICIEEL: Cercle Brugge haalde al leger nieuwe spelers binnen, maar blijft zich toch versterken

Cercle Brugge haalde deze zomer al een leger nieuwe spelers naar Jan Breydel. En toch blijft de Vereniging kort voor transfer deadline day shoppen. (Lees meer)

21:23 Standard leent tweevoudig Rode Duivel

Standard gaat Luis Pedro Cavanda één jaar huren van Galatasaray. De deal is zo goed als rond. Met zijn verhuis naar de Rouches hoopt de winger een WK-stek af te dwingen bij de Rode Duivels.