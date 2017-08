Duitsers kondigen straks akkoord aan: Standard is 'vedette' kwijt en ook Raman...

Update 16u52: Belfodil naar Werder Bremen is rond. De transfermarkt in Duitsland sluit om 18u en om 18u30 wordt de Algerijn voorgesteld. Ook Benito Raman naar Düsseldorf is zo goed als rond. Zijn zaakwaarnemer handelt op dit moment de laatste details af.

15u34: Ishak Belfodil zal op Transfer Deadline Day naar het buitenland trekken. Momenteel is de goalgetter van Standard in Bremen om medische testen af te leggen.