OFFICIEEL: OH Leuven vindt zijn extra verdediger bij Belgische eersteklasser

Benjamin Boulenger komt de Leuvense rangen versterken. OHL huurt de linksvoetige centrumverdediger voor één seizoen van Sporting Charleroi, de ongenaakbare leider in de Jupiler Pro League.

De 27-jarige Fransman voetbalt al sedert 2015 voor de Zebra's. Voordien verdiende de achterhoedespeler zijn strepen in eigen land bij Lens en Boulonge.

