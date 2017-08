OFFICIEEL: Standard laat basisspeler Matthieu Dossevi vertrekken

Ishak Belfodil is op weg naar het Duitse Werder Bremen. Matthieu Dossevi zet zijn carrière verder bij FC Metz. De Franse eersteklasser huurt de de vleugelaanvaller voor één seizoen met een optie tot aankoop.

Dossevi kende in 2015/2016 een sterk eerste seizoen voor Standard. Vorig jaar liep het voor de Togolees allemaal wat minder, maar nu had had hij met vijf basisplaatsen opnieuw zijn plek veroverd bij de Luikenaars. Zijn vertrek is dan ook opvallend te noemen.