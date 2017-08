Supporters pakken uit met kristalheldere boodschap voor bondscoach: "Martinez not clever..."

De kritiek op het feit dat de bondscoach Nainggolan niet in zijn selectie opnam, is bijzonder groot. Spelers als Hazard en De Bruyne lieten al duidelijk verstaan dat Nainggolan een meerwaarde is voor de Rode Duivels.

Ook de supporters willen aan de bondscoach duidelijk maken dat hij een foute keuze maakte en hun steun aan Nainggolan kenbaar maken. Op de wedstrijd tegen Gibraltar ontrollen zij een spandoek met de tekst: 'Martinez not clever, Radja forever'.

"Wij willen een coach die ook omkan met topspelers en moeilijke karakters", klinkt het bij Beire Van den Broeck, ondervoorzitter van supportersclub Diablo Locos. "Wij weten niet wat er precies speelt, maar Martinez laat een persoonlijk probleem primeren op het teambelang."

Voor de fans van Radja Nainggolan: vrijdag wordt op de braderie van Kapelle op den Bos een gesigneerd truitje verloot van de speler door supportersclub Diablo Locos.

