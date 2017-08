Alle - België - Buitenland

12:05 Swansea aanvaardt bod Tottenham op imposante spits

Fernando Llorente leek op weg naar Chelsea, maar nu meldt er zich met Tottenham een nieuwe kaper op de kust. Swansea zou het bod ook al aanvaard hebben.

12:18 DONE DEAL: Aanvaller is te min voor Antwerp, maar gaat naar concurrent in 1A

Er is een oplossing uit de bus gekomen voor Tuur Dierckx. De aanvaller van Antwerp steekt de grens met Oost-Vlaanderen over en tekent bij Waasland-Beveren. (Lees meer)

12:09 OFFICIEEL: Anderlecht ontdoet zich van aanvaller, die naar club in Jupiler Pro League trekt

Het zijn nog drukke dagen bij RSC Anderlecht, want voor verschillende spelers wordt nog naar een oplossing gezocht. Eentje trekt naar Waasland-Beveren, waardoor een andere speler naar 1B kan trekken. (Lees meer)

11:56 Interesse zwelt aan: 'Thomas Vermaelen dan toch op weg naar nieuwe club'

Thomas Vermaelen heeft de clubs voor het uitkiezen, maar het ziet er naar uit dat hij uiteindelijk toch naar Everton zal trekken. Die club wil hem lenen met een dure aankoopoptie van Barcelona, waar hij niet op veel speelgelegenheid moet rekenen.

11:49 'Dortmund jaagt op aanvaller'

Transfer Deadline Day komt nog op gang, maar Dortmund heeft nu wel een vette vis op het oog. Iñaki Williams, de jonge aanvaller van Athletic Bilbao. Er staat wel een prijs van 50 miljoen euro op zijn hoofd.

11:46 OFFICIEEL: Rode Duivel wordt opnieuw uitgeleend aan ex-club

Het hing al even in de lucht, maar nu is het dan ook zover: Jason Denayer zal voor de vierde keer op rij een seizoen worden uitgeleend door Manchester City. Hij trekt naar een oude bekende. (Lees meer)

11:45 OFFICIEEL: Oplossing in Eerste Klasse B voor Biset

Bij Antwerp staan er nog een paar spelers teveel op de loonlijst. Onder hen ook Maxime Biset. Die staat nu dicht bij een transfer naar Eerste Klasse B. (Lees meer)

11:38 Kogel door de kerk: Divock Origi heeft nieuwe club

Divock Origi heeft eindelijk een oplossing gevonden. Hij trekt naar Wolfsburg op huurbasis. De deal zou nu helemaal rond zijn, vernemen we uit goeie bron. (Lees meer)

11:35 OFFICIEEL: Club Brugge ziet aanvaller vertrekken naar ploeg uit top-6

Club Brugge is aan een drukke week bezig op de transfermarkt. Het liet Engels en Van Rhijn al vertrekken en bracht woensdag Clasie binnen. Voor een aanvaller is er nu ook een oplossing. (Lees meer)

11:10 Utrecht haalt United-talent binnen

Matty Willock maakt de overstap van Manchester United naar FC Utrecht. Hij wordt voor een seizoen geleend van de Mancunians.

11:04 West Bromwich Albion haalt nieuwe verdedigende middenvelder binnen

West Bromwich Albion is stevig bezig op de transfermarkt. Pools international Grzegorz Krychowiak trekt van PSG naar het Engels team op huurbasis.

10:54 Update Mahrez: 'Deze twee clubs komen in aanmerking'

Riyad Mahrez is aan het wachten om een transfer te maken. Zowel Barcelona als Chelsea lijken over sterke papieren te beschikken om hem binnen te halen.

10:35 Stoelendans met doelmannen, Butelle naar 1B?

Ludovic Butelle zoekt nog steeds naar een oplossing om dit seizoen ergens aan spelen toe te komen. De goalie van Club Brugge kan naar 1B. (Lees meer)

10:22 Strijd om Llorente wordt hard gespeeld

Tottenham roert zich in de strijd om Fernando Llorente. Dat weet Daily Mirror. Chelsea wilde de aanvaller van Swansea ook graag, een helse strijd kan losbarsten.

10:20 Crystal Palace roert zich bij Manchester City

Eliaquim Mangala zou mogelijk Manchester City nog kunnen verlaten. Crystal Palace is een bod van om en bij de 30 miljoen euro aan het voorbereiden.

10:12 Dan toch? 'Beerschot-Wilrijk heeft zijn spits in het vizier'

Beerschot-Wilrijk is al weken op zoek naar een nieuwe spits en zag daarbij meerdere opties opdragen. Op transfer deadline day hebben ze dan alsnog hun nieuwe aanvaller weten te strikken. (Lees meer)

09:55 Grote kuis: Antwerp wil nog af van acht(!) spelers - 'Onstopbaar Cercle Brugge haalt er alvast eentje binnen'

Antwerp gaat een erg bedrijvige dag tegemoet op de transfermarkt. Trainer Bölöni gaf al aan nog enkele versterkingen te willen, terwijl er ook op uitgaand vlak nog een en ander moet gebeuren. Een eerste deal is alvast in de maak. (Lees meer)

09:50 Mahrez verlaat oefenkamp om transfer te regelen

Komt er dan toch nog een transfer aan voor Riyad Mahrez? De sterkhouder van Leicester City heeft het trainingskamp van Algerije verlaten om aan een transfer te werken.

09:44 Mitchell Langerak heeft nieuwe club

Mitchell Langerak trekt van VFB Stuttgart naar Levante, waar hij een contract tekende voor twee jaar. De Australische goalie (ex-Dortmund) verlaat zo na diverse jaren de Bündesliga.

09:29 'Antwerp gaat tóch speler in de Bundesliga halen'

Het lijkt er dan tóch op dat Sambou Yatabaré vandaag zijn contract zal tekenen op de Bosuil. De middenvelder van Werder Bremen was eerst te duur, maar nu komt die er dan toch. (Lees meer)

09:28 'Voormalig OHL-sterkhouder past voor Standard'

John Bostock, bekend van zijn periode bij OH Leuven, waar hij een cultheld werd, gaat dan toch niet naar Standard. Dat meldt Het Laatste Nieuws.

09:25 Chadli dichtbij nieuwe club in de Premier League

Nacer Chadli staat dichtbij een transfer naar Swansea. De Rode Duivel wil heel graag de overstap van West Bromwich Albion maken, maar zijn club vraagt nog steeds 27 miljoen euro. Benieuwd of beide teams eruit geraken.

09:18 Nani trekt naar Lazio

Lazio lijkt Nani binnen te hebben. Het officiële twitter-account van de Romeinen maakte daarvan alvast gewag met een sjaal op de luchthaven van Rome.

09:14 Standard wil shoppen in Serie A

Standard zou Duje Cop volgens DiMarzio voor zo'n 3 miljoen euro willen overnemen van Cagliari.

08:56 DONE DEAL: Kroniek van een aangekondigd vertrek, Club Brugge is geliefde verdediger kwijt

Het was een drukke en stresserende transferzomer voor verschillende spelers bij Club Brugge. Eentje ervan vindt 15 uur voor het verstrijken van de transferdeadline de rust die hij al eventjes zocht. Niet bij zijn droomclub, zelfs niet in zijn droomcompetitie. En toch is het een goede zaak. (Lees meer)

08:44 'Antwerp grijpt naast Belg van Everton'

David Henen leek eventjes op weg naar Antwerp volgens La Dernière Heure, maar uiteindelijk gaat de deal niet door. Ronald Koeman wil hem bij de kern houden en dus mag Henen niet vertrekken.

08:43 Leicester gaat topper toch nog verliezen

Riyad Mahrez gaat dan toch nog vertrekken bij Leicester City. De Speler van het Jaar in Engeland van twee seizoenen terug heeft van Algerije de toestemming gekregen om de nationale ploeg even te verlaten om zijn transfer af te ronden. Waar hij heen trekt, is nog niet bekend.

08:39 Mechelen wil aanvaller nog van de hand doen

KV Mechelen denkt er volgens Het Nieuwsblad aan om - na de komst van Ganvoula - zich nog te ontdoen van Sotiris Ninis. Die kwam deze winter over van Charleroi, maar kon nooit een basisplaats verwerven.

08:26 'KV Mechelen neemt gok met deze rechtsback'

KV Mechelen staat dichtbij een overgang van Ivan Tomecak. De Kroaat is een ex-jeugdinternational, maar zijn laatste club was Al Nassr in Saoedi-Arabië. Volgens Het Laatste Nieuws tekent hij vandaag een contract.

08:20 Opmerkelijk: 'Gentse miljoenentransfer van deze zomer nú al weg'

Deze zomer kwam hij nog maar aan bij AA Gent, maar al snel werd duidelijk dat hij (nog) niet over het vereiste niveau voor de Buffalo's beschikte. Nu is Lior Inbrum alweer op weg naar de uitgang. (Lees meer)

08:10 Aaron Dhondt neemt vlucht vooruit

Voor Aaron Dhont wordt een oplossing gezocht bij Waasland-Beveren. Volgens Het Nieuwsblad is een huur aan Knokke een optie.

07:56 'Zóveel betaalt Olympiakos voor Engels' (Club loopt miljoenen mis)

De transfer van Bjorn Engels naar Olympiakos is bijna in kannen en kruiken. De verdediger legde gisteren al een eerste deel van zijn medische testen af en vervolledigt die vandaag. Intussen raakte ook de transfersom bekend. (Lees meer)

07:56 Mirallas wil naar Belgenlegioen, maar ...

Kevin Mirallas is ontevreden bij Everton om zijn speelminuten en wil graag naar Olympiakos, waar hij flink wat Belgen zou tegenkomen. Zijn moederclub wil hem vooralsnog niet laten gaan.

07:54 Vermaelen dan gewoon bij Barcelona?

Thomas Vermaelen zou zomaar bij Barcelona kunnen blijven. Ondanks de vele opties van geïnteresseerde clubs in Engeland is er op dit moment nog niemand echt concreet in de zaak.

07:44 Eindelijk een oplossing? 'Origi dichtbij transfer buiten Engeland'

Divock Origi zit nog steeds op een zijspoor bij Liverpool en wil daar zo snel mogelijk vanaf. De Belgische aanvaller staat nu dichtbij een oplossing. Wolfsburg is geïnteresseerd. (Lees meer)

07:31 Daar had Club niet op gerekend! 'Denswil gaat toch nog weg'

Stefano Denswil leek bij Club Brugge te gaan blijven, maar heeft nu toch een aanbieding op zak. Hij kan José Izquierdo gaan vervoegen bij Brighton & Hove Albion. (Lees meer)

07:15 Opmerkelijk: 'Vanden Borre praat met Turkse topclub'

Al enkele maanden gonst het van de geruchten rond de voetbaltoekomst van Anthony Vanden Borre. Sinds hij uit Congo van een kale reis terugkwam, leek het er even op dat hij zou stoppen, maar nu zouden er dan toch opnieuw gesprekken zijn. (Lees meer)

23:04 Aanvoerder vertrekt bij Antwerp

Antwerp ziet zijn aanvoerder Frédéric Duplus nog vertrekken. De Fransman trekt voor twee jaar naar de Franse tweedeklasser RC Lens. Hij gaat er dichter bij zijn familie voetballen.

23:02 Een kans voor Jelle Van Damme? Antwerp ziet zijn aanvoerder kort voor het einde van de zomermercato vertrekken

De zomermercato sluit bijna zijn deuren en dus is het voor veel clubs alle hens aan dek. Ook bij Royal Antwerp FC beweegt er nog heel wat. (Lees meer)

22:39 Cercle Brugge blijft shoppen

Cercle Brugge haalde nog een nieuwe speler binnen. De 26-jarige Montenegrijn Aleksandar Sofranac komt de achterhoede versterken. Hij heeft als international een brok ervaring en komt over van Rijeka.

22:36 Sevilla laat Berge niet los

Sevilla blijft jagen op Sander Berge. De Spaanse topclub bood eerder deze week nog 12 miljoen euro op het Genk-talent. Nu is een bod van 15 miljoen euro + 3 miljoen aan bonussen in de maak.

21:30 OFFICIEEL: Cercle Brugge haalde al leger nieuwe spelers binnen, maar blijft zich toch versterken

Cercle Brugge haalde deze zomer al een leger nieuwe spelers naar Jan Breydel. En toch blijft de Vereniging kort voor transfer deadline day shoppen. (Lees meer)

21:23 Standard leent tweevoudig Rode Duivel

Standard gaat Luis Pedro Cavanda één jaar huren van Galatasaray. De deal is zo goed als rond. Met zijn verhuis naar de Rouches hoopt de winger een WK-stek af te dwingen bij de Rode Duivels.

19:35 OFFICIEEL: Juventus haalt nieuwe centrale verdediger in Duitsland

Juventus huurt centrale verdediger Benedikt Höwedes voor een jaar van Schalke 04. Daarna is er ook de optie om hem definitief te kopen.

19:22 OFFICIEEL: Club Brugge haalt absolute toptransfer uit de Premier League

Club Brugge heeft woensdag een absolute toptransfer gerealiseerd. Nederlands international Jordy Clasie wordt voor een seizoen gehuurd van Southampton (zonder aankoopoptie) om het middenveld te versterken. (Lees meer)

19:05 'The Ox' kiest op het laatste moment niet voor Chelsea, maar wel andere Engelse topclub

Breaking news in Engeland! Amper een dag geleden was de transfer van Arsenal-speler Alex Oxlade-Chamberlain naar Chelsea in kannen en kruiken, maar nu is die toch afgesprongen. Er is namelijk een akkoord met Liverpool. (Lees meer)

18:46 Oplossing gevonden: 'Denayer keert terug naar zijn vorige club'

Jason Denayer beleeft niet de makkelijkste periode in zijn carrière. Geen kansen bij moederclub Manchester City, een triestige uitleenbeurt aan Sunderland, geen nationale selecties meer,... Maar er is een oplossing. (Lees meer)

17:48 Opvallend: Zomeraankoop van Lokeren keert al terug naar zijn thuisland

Sporting Lokeren pakt onder het bewind van Peter Maes uit met een opvallende transfer. Luciano Slagveer, die deze zomer werd gekocht bij Heerenveen, wordt alweer uitgeleend aan FC Twente. (Lees meer)

17:25 OFFICIEEL: Vertonghen en Alderweireld krijgen er een concurrent bij

Tottenham heeft met de 19-jarige Juan Foyth een nieuwe centrale verdediger beet. Hij ondertekende een vijfjarig contract en komt voor een dikke 8 miljoen euro over van het Argentijnse Estudiantes.

We are delighted to announce the signing of Juan Foyth from Estudiantes. ✍️#WelcomeFoyth pic.twitter.com/PAc2VuBkpn — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 30 augustus 2017

16:26 OFFICIEEL: Anderlecht heeft aanvaller te strikken: "Heb nooit getwijfeld"

Het heeft uiteindelijk wat meer voeten in de aarde gekregen dan eerst verwacht, maar Anderlecht heeft dan toch zijn nieuwe aanvaller beet. Die is klaar om het nieuwe seizoen met paars-wit meteen in te knallen. (Lees meer)