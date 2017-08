Opvallende wending: Everton krijgt 'njet' voor Rode Duivel

Everton probeerde vandaag nog uit alle macht om de 31-jarige verdediger los te weken bij de Catalanen, maar uiteindelijk kregen ze hun zin niet. Ronald Koeman hoopte de voormalige Ajacied bij zijn kern te voegen, maar dat mislukte dus.

Barça wil hem niet meer laten vertrekken omdat ze Marlon Santos al aan Nice verhuurden. Everton heeft nu een probleem, want optie B, Ivan Strinic, is op weg naar Sampdoria.

Om middernacht sluit de markt de deuren, maar tussendoor verwachten we nog een pak transfers in binnen- en buitenland. In dit overzicht houden we u dan ook constant op de hoogte!