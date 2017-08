OFFICIEEL: Antwerp-aanvaller Tuur Dierckx heeft zijn nieuwe bestemming gevonden

Na de komst van Laszlo Bölöni naar Antwerp paste de 22-jarige Dierckx niet langer in de plannen van de Great Old. En dus kon de zoektocht naar een nieuw avontuur beginnen.

Dat vindt El Turos op de Freethiel. Dierckx ruilt Antwerp in voor Waasland-Beveren. De geruchten over een verhuis naar het Waasland liepen al enkele maanden. Donderdag tekende de vleugelaanvaller een contract voor drie seizoenen.

