Amai! Antwerp trekt vorm door en speelt Eredivisie-ploeg van de mat

In Horst werd er immers geoefend tegen de Nederlandse middenmoter. Antwerp deed het uitstekend en liet ook Jelle Van Damme debuteren op de rechtsachter.

Hij had een voet in elk doelpunt in een 3-0 zege. Ardaiz, de nieuwe Uruguayaanse aanwinst van The Great Old, maakte meteen zijn eerste doelpunt.