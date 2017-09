In volle ontluiking bij STVV, én al op de radar van Martinez: "Als een bondscoach zoiets over je zegt..."

Voor de 20-jarige De Norre gaat het razendsnel. "Drie weken geleden was er nog sprake van een uitleenbeurt aan een club uit een lagere reeks. Ik kreeg geen kansen in de voorbereiding. De trainer (Marquez, red.) zag me niet staan. En kijk nu? Het is niet te vatten."

Met mijn explosiviteit kom ik op de linksback wel aan m'n trekken - De Norre

De Norre kwam in de ploeg op het veld van Zulte Waregem, en startte een week later tegen Standard in de basis op de linksback. Een nieuwe positie voor de middenvelder. "Met mijn explosiviteit kom ik er wel aan m'n trekken. Op die positie is er ook toekomst."

Misschien zelfs voor de Rode Duivels, want Roberto Martinez merkte De Norre op in de derby tegen de Rouches. "Het is natuurlijk fijn dat een bondscoach je volgt, maar laat me maar eerst focussen op mijn verdere ontwikkeling bij STVV en de nationale beloften."

Wat ik ga zingen? Dat weet ik nog niet, ik zal wel improviseren - De Sart

Intussen haakte De Norre geblesseerd af en zal hij als nieuweling pas de volgende keer zingen voor de voltallige groep. Ook De Sart staat nog voor de beruchte ontgroeningsopdracht. "Ik haakte vorige keer net als Casper geblesseerd af dus ik moet óók nog mijn zangkunsten bovenhalen. Wat ik ga zingen? Dat weet ik nog niet, ik zal wel improviseren." (lacht)