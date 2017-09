OFFICIEEL: Dan toch nog! Chelsea haalde nog net voor deadline middenvelder voor 38 miljoen

Danny Drinkwater moest het verlies van ene Nemanja Matic uiteindelijk oplossen. Chelsea plukte hem nog net voor het sluiten van de transfermarkt weg bij Leicester City.

De Engelse middenvelder was één van de revelaties in het Leicester dat twee seizoenen terug de Premier League verrassend won. De Engelse international tekende voor vijf seizoenen. Zijn eerste wedstrijd is meteen tegen... Leicester.