VIDEO: Dit zijn ze dan! De tien strafste transfers in België!

door Sander De Graeve

door

De tien strafste transfers in België op een rij

Foto: © photonews

De transferperiode in België zit er helemaal op. Voor wie het overzicht verloren heeft, of een paar maanden onder een steen leefde, zetten we hier de tien strafste transfers op een rij.