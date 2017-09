Nederlandse media maken Oranje helemaal af: "De amateurs speelden in het oranje, de profs in het blauw. Ze hebben weinig op het WK te zoeken"

"Alles bij Oranje ademt wanhoop en mislukking. In alle aspecten van het spel zelf, maar ook in de details", klinkt het hard in het Algemeen Dagblad.

"Het klasseverschil met Frankrijk was zo ongelooflijk groot, dat het lijkt alsof je naar een oefenpotje in de voorbereiding zat te kijken, met de amateurs in het oranje en de profs in het blauw. Dit elftal heeft weinig op het WK te zoeken."