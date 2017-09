Negen goals binnenkrijgen en toch... "Voorspeld dat hij er tien zou binnenkrijgen, dus hier kan ik wel mee leven"

door Yannick Lambrecht

door

Gibraltar-doelman kreeg negen goals binnen tegen Rode Duivels, maar zijn vader is uiterst tevreden

Negen goals binnenkrijgen in één match, 33 tegengoals in zeven matchen, op voorhand weten dat je ten onder gaat, ... Het moet niet gemakkelijk zijn als doelman van Gibraltar. En toch zien we lachende gezichten na de match tegen Rode Duivels.