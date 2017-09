Brusselmans niet te spreken over middenveld Rode Duivels

De meest besproken beslissing was natuurlijk de niet-selectie van Nainggolan. "Martinez had veel hulp kunnen gebruiken van Radja Nainggolan, maar ja, die is gepasseerd, en dit omwille van verschillende redenen", vertelt Herman Brusselmans in HLN.

"Hij komt te laat op trainingen en tactische besprekingen, hij rookt de ene sigaret na de andere, hij zit liever naar z'n eigen tattoos te kijken dan te luisteren naar de theorieën van Martínez."

En de rest?

Maar over Il Ninja is Brusselmans dan nog het meest positief. "Niettemin blijft het een domme beslissing om Nainggolan terzijde te laten, zeker nu De Bruyne uit vorm is, Tielemans op de bank zit, Dendoncker alleen aan een transfer denkt, Witsel al heel z'n leven een complete sukkel is, en Fellaini z'n afrokapsel in alle richtingen zo omstandig heeft laten groeien dat hij geen steek meer uit z'n ogen ziet."