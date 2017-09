Overzicht WK-kwalificatiematchen: Polen krijgt slaag, op het einde winnen de Duitsers en Engeland doet goeie zaak dankzij Kane

Groep C

Duitsland staat nog steeds aan de leiding in de groep, maar had het niet onder de markt met Tsjechië. Nadat Wattez de Duitsers op voorsprong bracht, scoorde Darida een kwartier voor tijd de gelijkmaker. In de 88ste maakte Hummels er 1-2 van. Noord-Ierland blijft zo op vijf eenheden aanhangen na winst tegen San Marino. Tsjechië en Noorwegen mogen het reeds vergeten.

Groep F

Engeland had in het begin bijzonder veel moeite met Malta. Dankzij een doelpunt van Harry Kane werd het makkelijker en de score ging nog naar 4-0 maar Slovakije laat hen niet los. The Three Lions hebben 17 punten, Slovakije 15. Slovenië staat na het verlies op 11.

Groep E

Denemarken zorgde voor de verrassing van de groep door thuis te winnen met 4-0 van Polen. De Denen houden daarmee hun kansen gaaf op groepswinst. Ze volgen nu op drie punten van leider Polen dat 16 punten heeft. Montenegro heeft er ook 13 na 0-3-winst bij Kazachstan.