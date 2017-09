OFFICIEEL: Belg trekt naar Spanje, maar heeft nog een toekomst bij Manchester United (mét lovende woorden van Mourinho)

Pereira heeft zijn contract bij Man Utd verlengd tot de zomer van 2019, met de optie op een extra jaar. Mourinho gelooft duidelijk nog in het 21-jarige talent.

"Andreas is een hele goeie voetballer, een natuurtalent met de juiste attitude. Ik twijfel er niet aan dat hij het potentieel heeft om in de toekomst een grote speler te worden bij deze club", zegt Mourinho op de clubwebsite.

De speler zelf kijkt er al naar uit. "De coach maakt hier een geweldig team en daar wil ik zo snel mogelijk deel van uitmaken. Nu wil ik eerst zo veel mogelijk minuten verzamelen bij Valencia." Daar gaan we nog van horen!

