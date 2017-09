Boskamp is hard voor Club Brugge na het geleur met Perbet: "Wat is dat zeg? Dat wist je toch op voorhand?"

De opvallendste move op Belgische bodem was ongetwijfeld die van Jérémy Perbet. De 32-jarige Fransman verhuisde van AA Gent naar Club Brugge, en enkele weken later van blauw-zwart naar KV Kortrijk.

Diaby en Wesley

"Het perfecte voorbeeld van het huidige systeem is dat gedoe rond Jérémy Perbet", vindt Boskamp in Het Belang van Limburg. "Club Brugge haalt hem omdat twee andere jongens geblesseerd zijn, maar nu ze fit zijn, is hij alweer vertrokken naar Kortrijk. Wat is dat zeg? Dat Diaby en Wesley zouden genezen, wist je toch op voorhand?", is de Nederlander scherp voor de Belgische vicekampioen.

Hopeloze situatie

Bossie pleit dan ook voor verandering. "Het is toch een lachertje wat er op transfervlak nog allemaal gebeurde? Ze moeten die transferperiode twee weken openen in de zomer en in januari de heleboel sluiten. De huidige situatie is hopeloos. De kapitaalkrachtige clubs die slecht hebben ingekocht, kunnen in januari een nieuw elftal kopen."