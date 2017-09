Dit is waarom Vermaelen nooit echt in beeld was bij Anderlecht: "We hebben Deschacht ook nog"

Het was echt wel een optie geweest... indien er van de kant van Vermaelen enige interesse was geweest om naar Anderlecht te komen. "Kijk, als je twee keer belt naar zijn manager en je krijgt geen telefoon terug, weet je wel hoe laat het is", zei Herman Van Holsbeeck over de interesse.

Met Josué Sa haalde hij nog een rechtsvoetige verdediger, terwijl het plan initieel was om iemand te halen die ook op linksachter kan spelen. "Maar daar hebben we Deschacht nog. Die heeft toch een paar honderd matchen voor de A-ploeg van Anderlecht en zal wel nog eens kunnen depanneren zeker als het nodig is?"